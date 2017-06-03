Требуется устный переводчик со знанием польского языка.

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Требуется устный переводчик со знанием польского языка.

Перевод – последовательный.

Языковая пара – польский/русский

Адрес – Москва

Дата – 13,14 июня с 9:00-18:00

Тематика – техническая.

Формат мероприятия – переговоры.

Все дополнительные детали обсуждаются индивидуально.

Резюме с указанием ставок ждем на адрес [email protected] с пометкой в теме письма «Устный польский, 13,14 июня».

7 лет назад
proflingva
Любовь 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад