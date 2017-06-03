Технический перевод презентации с английского на русский, 8 000 знаков, файл вышлю исполнителю на электронную почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется устный переводчик со знанием польского языка.
Перевод – последовательный.
Языковая пара – польский/русский
Адрес – Москва
Дата – 13,14 июня с 9:00-18:00
Тематика – техническая.
Формат мероприятия – переговоры.
Все дополнительные детали обсуждаются индивидуально.
Резюме с указанием ставок ждем на адрес [email protected] с пометкой в теме письма «Устный польский, 13,14 июня».
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $8
Необходимо подготовить качественный перевод текстов для сайта siniat.ua. Исходные тексты указаны [url=https://docs.google.com/document/d/1_GV2f3jcXod9YBKJNATA9VobpQAgqPU_g2SvfrYeqso/edit]в файле[/url]. Дедлайн - 07.06. Бюджет - 8 долларов.Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
25 страниц в автомеханики / руководство по техническому обслуживанию, что мне нужно в переводе на арабский язык. это что бы количество слов составляло около 4300Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
До 15 июня нужно перевести текст о политике с немецкого на русский.Переводы25 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевод текста с русского на английский, французский, китайский, испанский, арабский. Много текста. Если вы профессионально можете перевести на один из вышеуказанных языков, напишите свое предложение, пожалуйста.Завершен7 лет назад
Нужен перевод двух статей с английского на русский в короткий срок. Общий объем текста - 12к знаков. Материал предоставляется по запросу. Просьба в заявке указывать сразу, - стоимость работы и сроки.Закрыт6 лет назад
Требуется перевести книгу ранобэ с английского. Кол-во символов 60 тыс. Книга очень лёгкая, просто язык, диалоги Приемлемая для меня цена 50р за 1 тыс символов.Переводы46 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо перевести сайт www.mtbe-vlz.ru Полностью вся информация какую увидите там.Завершен7 лет назад
Несколько текстов описания технического оборудования.Переводы14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести на немецкий язык субтитры и описание к видеоролику "Почему немцам разрешили читать Mein Kampf Гитлера?" https://youtu.be/fdFs8m2okH8 Длительность ролика 17 минут. Русские субтитры уже набраны. Ваша задача: 1. Перевести название, описание и ключевые слова видеоролика (файл приложен) 2. ...Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад