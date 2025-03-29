Потрібно записати відеовідгук про використання крему для суглобів на румунській мові. Сценарій буде надано. Виконавець повинен бути віком від 50 років, гендер не має значення.
Требуются люди для перевода текстов
Нужны люди,которые смогут переводить текста на разные языки. Достаточно иметь телефон и интернет.
Заявки фрилансеров
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