Требуются переводчики.

Агропромышленная компания ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» объявляет конкурс на вакансию ассистента руководителя со знанием французского языка. Требования к кандидату: - девушка до 35 лет; - высшее гуманитарное образование по специальности «Филология» (французский язык); - желателен опыт перевода с русского языка на ...
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Добрый день!
Приглашаем к сотрудничеству переводчиков финского, турецкого, грузинского, азербайджанского, узбекского языков.
Просьба отвечать только профессиональным переводчикам.
Желательно наличие диплома переводчика.
Обязательное условие: наличие Skype или ICQ для оперативной связи. Общение и передача заказов только по email неудобны.
Просим указывать опыт, умения, портфолио, отзывы, образование, основные тематики переводов, а также расценки за перевод 1 учетной страницы (1800 знаков).
Ваши предложения оставляйте ниже. В личку писать не нужно.
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