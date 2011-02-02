Требуются переводчики

ПереводыЗакрыт9 заявок461 просмотр
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Добрый день!

Приглашаем к сотрудничеству переводчиков финского, турецкого, грузинского, азербайджанского, узбекского языков.

Просьба отвечать только профессиональным переводчикам.

Желательно наличие диплома переводчика.

Обязательное условие: наличие Skype или ICQ для оперативной связи. Общение и передача заказов только по email неудобны.

Просим указывать опыт, умения, портфолио, отзывы, образование, основные тематики переводов, а также расценки за перевод 1 учетной страницы (1800 знаков).

Ваши предложения оставляйте ниже. В личку писать не нужно.

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
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