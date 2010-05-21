Требуются переводчики с немецкого языка!

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Уважаемые коллеги, здравствуйте!

На проектную работу требуются переводчики с немецкого языка.

Тематика: дорожные покрытия

Требования к кандидатам:

- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;

- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;

- приветствуется умение работать в системе TRADOS

Условия сотрудничества:

- оплата от 180руб. за страницу (1800 знаков с пробелами) оригинала;

- возможность повышения оплаты при хорошем качестве работы и высокой организованности;

- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;

- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.

По всем вопросам – в личку, либо по телефонам или e-mail.

Дарья Никитина

ООО «БТД МегаТекст» & «Неотек»

тел. +7 (495) 787 33 31 (доб. 216)

факс +7 (495) 787 11 89

[email protected]

www.neotech.ru

www.megatext.ru

14 лет назад
Lamina
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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