Уроки английского по скайпу для ребенка

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Завершен6 заявок228 просмотров

Ищу преподавателя для уроков английского по скайпу, для ребенка 9 лет.

Интересует стоимость 1 занятия.

Английский началый уровень 30-40 мин, желательно в выходные.

Рассмотрю все предложения.

12 лет назад
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vdvaganov
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
Я безгранично рада что нашла замечательного преподавателя для своего сына. Хочу заметить, что преподавать английский, ребёнку дистанционно, по скайпу, не токая уж и простая задача), с которой несомненно справился Василий Ваганов. За 1.5 месяца сын подтянул годовую школьную программу и получил хорошую аттестационную оценку. Ответственное отношение к своему делу, прекрасное знание языков (английский и русский), жизнерадостность , отличное чувство юмора и любовь к детям ))). Моя наивысшая оценка. Надеюсь на продолжение обучения.
Очень рад сотрудничеству с Анной. Уроки с ее сыном Матвеем проходят интересно, а главное с результатом. Матвей способный и ответственный мальчик. Анна, замечательный и честный человек, с которой очень приятно иметь дело. Оплата производится вовремя. Был бы рад долгосрочному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vdvaganov
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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