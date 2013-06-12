Уроки английского по скайпу для ребенка

Я безгранично рада что нашла замечательного преподавателя для своего сына. Хочу заметить, что преподавать английский, ребёнку дистанционно, по скайпу, не токая уж и простая задача), с которой несомненно справился Василий Ваганов. За 1.5 месяца сын подтянул годовую школьную программу и получил хорошую аттестационную оценку. Ответственное отношение к своему делу, прекрасное знание языков (английский и русский), жизнерадостность , отличное чувство юмора и любовь к детям ))). Моя наивысшая оценка. Надеюсь на продолжение обучения.