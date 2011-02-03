Задача для Ермакова Виталия

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен12 заявок201 просмотр

Необходимо перевести две статьи технической тематики.

Около 8 тыс. символов(без пробелов).

14 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Finn2007
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Справился с очень непростой темой в кратчайшие сроки. От сотрудничества остались лишь положительные эмоции.
Отличный заказчик, своевременная оплата - рекомендую. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Finn2007
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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