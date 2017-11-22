Заказать услуги программиста Piwigo

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  • Доработать плагин для Piwigo (добавить одно поле)

    Необходимо доработать плагин [url=https://github.com/plegall/Piwigo-community]Community[/url] для CMS [url=https://ru.piwigo.org/]Piwigo[/url], а именно добавить возможность добавлять теги при загрузке фото (с всплывающими подсказками).  Т. е. требуется добавить лишь одно поле при загрузке - см. файл scrin2. Возможно, можно подсмотреть в других плагинах.

    Piwigo
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить права доступа к фото-альбомам Piwigo

    Необходима возможность ограничивать права доступа для отдельных групп пользователей на движке Piwigo. Группа №1 - имеет право только на просмотр фото Группа №2 - имеет право на просмотр и загрузку фото, создание альбомов Группа №3 - имеет право ...

    Piwigo
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить ватермарки на движке Piwigo

    Необходимо настроить ватермарки на движке Piwigo. Сейчас они размещаются на фото с помощью стандартного функционала, но на разных фото ватермарка может быть разного размера - больше, или меньше. Необходимо чтобы на всех фото они были ...

    Piwigo
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Piwigo

    1. Ввод темы вручную (текст после надписи Яркуб) - т. е. вместо картинок должен быть текстовый бокс с всплывающими подсказками (т. е. темами). Если нет подходящей темы - просто в этом поле нужно ввести самому ...

    Piwigo
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать сайт (движок Piwigo)

    Необходимо доработать сайт на Piwigo, а именно разработать функционал обложки для социальных сетей.  В прикрепленных к задаче файлах есть макет и пример.  Алгоритм действий: 1. Пользователь выбирает фотографию, открывает страницу с ней 2. В разделе "Обложка для социальных сетей" ...

    Piwigo
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить наложение текста на фото в галерее Piwigo

    Необходимо настроить наложение текста на фото в галерее Piwigo.  Фотография, которая скачивается из галереи должна быть в итоге как в приложенном примере.  Т. е. оригинал фото - обычная фотография, не затемненная, без текста.  Алгоритм действий: 1. Пользователь выбирает фотографию, ...

    Piwigo
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Piwigo - исправить ошибку авторизации

    $50

    http://eniseyskoekazachestvo.ru/foto/ решить проблему - ошибка и отсутствие возможности авторизоваться в piwigo админку "Ваш браузер не поддерживает или блокирует куки. Разрешите использовать куки в настройках." ошибки вверху страницы Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change ...

    Piwigo
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция галереи Piwigo в движок DLE

    Есть безплатная галерея Piwigo http://ru.piwigo.org/ нужно интегрировать её как модуль в движок Datalife Engine, желательно версия 8.5 Ишю ответственного спициалиста, Пишите конкретно цены и сроки чтоб точно. А то пишут на авось мол зделаю, возьмусь и ...

    DLEPiwigo
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на движок

    $100

    Есть свёрстанный статичный сайт с нестандартным дизайном - весь сайт на одной странице. Нужно сделать так, чтобы неподготовленный пользователь мог обновлять новости и материалы/фотогалереи на сайте. Вариант 1: Прикрутить скрипт создания новостей (например N-13 news или phpns) ...

    JoomlaDrupalPiwigo
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад