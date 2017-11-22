Необходимо сделать возможность массового скачивания фото из корзины в Piwigo. Фото для скачивания должны быть доступны разных размеров.
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- PiwigoВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт-галерея на движке Piwigo. Нужно сделать массовое скачивание фотографий. Там есть выбор фото (Добавить в корзину), но нет возможности скачать все фото из корзины.PiwigoВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать плагин [url=https://github.com/plegall/Piwigo-community]Community[/url] для CMS [url=https://ru.piwigo.org/]Piwigo[/url], а именно добавить возможность добавлять теги при загрузке фото (с всплывающими подсказками). Т. е. требуется добавить лишь одно поле при загрузке - см. файл scrin2. Возможно, можно подсмотреть в других плагинах.PiwigoВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима возможность ограничивать права доступа для отдельных групп пользователей на движке Piwigo. Группа №1 - имеет право только на просмотр фото Группа №2 - имеет право на просмотр и загрузку фото, создание альбомов Группа №3 - имеет право ...PiwigoСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить ватермарки на движке Piwigo. Сейчас они размещаются на фото с помощью стандартного функционала, но на разных фото ватермарка может быть разного размера - больше, или меньше. Необходимо чтобы на всех фото они были ...PiwigoСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. Ввод темы вручную (текст после надписи Яркуб) - т. е. вместо картинок должен быть текстовый бокс с всплывающими подсказками (т. е. темами). Если нет подходящей темы - просто в этом поле нужно ввести самому ...PiwigoВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать сайт на Piwigo, а именно разработать функционал обложки для социальных сетей. В прикрепленных к задаче файлах есть макет и пример. Алгоритм действий: 1. Пользователь выбирает фотографию, открывает страницу с ней 2. В разделе "Обложка для социальных сетей" ...PiwigoВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить наложение текста на фото в галерее Piwigo. Фотография, которая скачивается из галереи должна быть в итоге как в приложенном примере. Т. е. оригинал фото - обычная фотография, не затемненная, без текста. Алгоритм действий: 1. Пользователь выбирает фотографию, ...PiwigoСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Как дизайн, так и функционалPiwigoДизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется кардинально изменить внешний вид, а возможно и доработать функционал.PiwigoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Перенести несколько сайтов (4+1) на joomla ( на одном поддомен на Piwigo) и 1 wordpress на vps cloud http://www.ovh.ie/vps/vps-cloud.xml с пары хостингов (cp panel и ispmanager). Настроить и запустить под ключ. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
http://eniseyskoekazachestvo.ru/foto/ решить проблему - ошибка и отсутствие возможности авторизоваться в piwigo админку "Ваш браузер не поддерживает или блокирует куки. Разрешите использовать куки в настройках." ошибки вверху страницы Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change ...PiwigoСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть безплатная галерея Piwigo http://ru.piwigo.org/ нужно интегрировать её как модуль в движок Datalife Engine, желательно версия 8.5 Ишю ответственного спициалиста, Пишите конкретно цены и сроки чтоб точно. А то пишут на авось мол зделаю, возьмусь и ...DLEPiwigoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть свёрстанный статичный сайт с нестандартным дизайном - весь сайт на одной странице. Нужно сделать так, чтобы неподготовленный пользователь мог обновлять новости и материалы/фотогалереи на сайте. Вариант 1: Прикрутить скрипт создания новостей (например N-13 news или phpns) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад