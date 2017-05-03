Поиск специалиста по ремонту оргтехники

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Необходим специалист по ремонту оргтехники. 

Основные условиям:

1) Неограниченное количество вызовов Заказчиком

2) Техническое обслуживание 1 раз в квартал

3) Подбор комплектующих для ремонта

Перечень обслуживаемого оборудования:

1.       МФУ цветное Canon C2220L

2.       МФУ цветноеCanon C2220L

3.       МФУ цветноеCanon

4.       imageRUNNER 2525i

5.       МФУ цветное Canon

6.       imageRUNNER 2535

7.       МФУ цветное Canon

8.       iR advance C2020L

9.       МФУ цветное Canon IR2202n

10.    МФУ ч/б. Canon IR2520

11.    МФУ ч/б. Canon IR2520

12.    МФУ ч/б. Canon IR2520

13.    МФУ ч/б. Canon iR2520

14.    МФУ ч/б. Canon IR2520i

15.    МФУ ч/б. Canon iR2545

16.    МФУ цветное Canon iRA C2020i

17.    МФУ цветное Canon iRC 2380i

18.    МФУ ч/б. Canon iRC 2520

19.     Принтер цветной HP CLJ 5550

20.     Принтер цветной HP DesignJet  - 4520   (42")

21.     Принтер цветной HP DesignJet  - 5500   (42")

22.     Принтер цветной HP DesignJet  - 5500   (42")

23.     Принтер цветной HP DesignJet  - 5500   (42")

24.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5000N

25.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5100

26.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5100

27.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5200

28.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5200

29.     Принтер ч/б. HP LaserJet 5200

30.     Плоттер ч/б. KIP 7100

31.     Сканер ч/б. Oce TDS-600 (36", 2 рулона)

32.     МФУ ч/б. OCE 300

33.     Копир ч/б. OCE 7056

34.     МФУ ч/б. RICOH MP2001

35.     Ризограф RIZO 970

36.     МФУ ч/б.  XeroxWC5655

37.     МФУ ч/б.  XeroxWC5655

38.     МФУ цветное Xerox WC7220

39.     МФУ цветное Xerox WC7755

40.     МФУ цветное Xerox WCP128D

41.     МФУ ч/б  НРМ5035 MFP

42.     Сканер GRAPHTEC CSX-550

43.     ФолдерEstefold-2300

Максимально возможная стоимость в квартал составляет 100 000 руб.

7 лет назад
guest_14979460032126
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад