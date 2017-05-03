Поиск специалиста по ремонту оргтехники

[b]Нужна помощь в поиске и подборе[/b] личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании. [b]Подробности:[/b] Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка. Сфера деятельности - электронная коммерция. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист по ремонту оргтехники.
Основные условиям:
1) Неограниченное количество вызовов Заказчиком
2) Техническое обслуживание 1 раз в квартал
3) Подбор комплектующих для ремонта
Перечень обслуживаемого оборудования:
1. МФУ цветное Canon C2220L
2. МФУ цветноеCanon C2220L
3. МФУ цветноеCanon
4. imageRUNNER 2525i
5. МФУ цветное Canon
6. imageRUNNER 2535
7. МФУ цветное Canon
8. iR advance C2020L
9. МФУ цветное Canon IR2202n
10. МФУ ч/б. Canon IR2520
11. МФУ ч/б. Canon IR2520
12. МФУ ч/б. Canon IR2520
13. МФУ ч/б. Canon iR2520
14. МФУ ч/б. Canon IR2520i
15. МФУ ч/б. Canon iR2545
16. МФУ цветное Canon iRA C2020i
17. МФУ цветное Canon iRC 2380i
18. МФУ ч/б. Canon iRC 2520
19. Принтер цветной HP CLJ 5550
20. Принтер цветной HP DesignJet - 4520 (42")
21. Принтер цветной HP DesignJet - 5500 (42")
22. Принтер цветной HP DesignJet - 5500 (42")
23. Принтер цветной HP DesignJet - 5500 (42")
24. Принтер ч/б. HP LaserJet 5000N
25. Принтер ч/б. HP LaserJet 5100
26. Принтер ч/б. HP LaserJet 5100
27. Принтер ч/б. HP LaserJet 5200
28. Принтер ч/б. HP LaserJet 5200
29. Принтер ч/б. HP LaserJet 5200
30. Плоттер ч/б. KIP 7100
31. Сканер ч/б. Oce TDS-600 (36", 2 рулона)
32. МФУ ч/б. OCE 300
33. Копир ч/б. OCE 7056
34. МФУ ч/б. RICOH MP2001
35. Ризограф RIZO 970
36. МФУ ч/б. XeroxWC5655
37. МФУ ч/б. XeroxWC5655
38. МФУ цветное Xerox WC7220
39. МФУ цветное Xerox WC7755
40. МФУ цветное Xerox WCP128D
41. МФУ ч/б НРМ5035 MFP
42. Сканер GRAPHTEC CSX-550
43. ФолдерEstefold-2300
Максимально возможная стоимость в квартал составляет 100 000 руб.
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