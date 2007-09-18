Кто поможет отыскать шрифт? :)

Требуется обработать небольшой объем текстовой информации. Работа на час. Подробности скину
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пара фото, там текст, не подобрать шрифт... кто поможет?
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