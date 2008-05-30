Поиск автора изображения

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Завершен4 заявки390 просмотров

Ищу автора (контактную информацию) вот этой картинки. Оплачу результат.

Автор должен быть достаточно известен в интернете (скорее из западных).

Изображение - одно из серии "комиксовых" аватарок одного автора.

К сожалению, источник утерян.

17 лет назад
Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nt86
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

nt86
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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