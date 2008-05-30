Нужна полная база данных стран, регионов и городов в csv или xls формате. Пример подобной базы смотри в аттаче. База может быть на русском, английском или немецком языке. (на одном из трех ...
Поиск автора изображения
Ищу автора (контактную информацию) вот этой картинки. Оплачу результат.
Автор должен быть достаточно известен в интернете (скорее из западных).
Изображение - одно из серии "комиксовых" аватарок одного автора.
К сожалению, источник утерян.
Выбранный исполнитель
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