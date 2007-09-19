Сбор базы по размещению статей с яндекс каталога.

Добрый вечер.

Нужно пройтись по соответствующим категориям (список ниже) по яндекс каталогу, выбрать сайты с показателями от самого высокого в данной рубрике, до тиц >= 500, но не более 20 сайтов-порталов из каждой соответствующей категории (т.е. если в какой-то рубрике будет 35 сайтов с тиц больше 500, то нужно будет первых 20 с самыми высокими показателями тица взять, остальные не надо). Так же нужно выбрать контакты с этих сайтов и связаться с вебмастерами / владельцами этих сайтов и узнать стоимость размещения тематических статей на этих сайтах, а так же цену и условия размещения (интересует разовая оплата за размещение статьи навсегда). В итоге должна получится база разбитая по тематикам, в категориях должны быть указаны урлы сайтов с тицем сайта, контактные данные (мыло, ася, страница быстрого ответа или что-то еще) и цена за размещение статьи.

Поскольку база большая, то вполне вероятно, что в проекте могут работать несколько человек.

Наперед ничего оплачивать не буду, только по факту. Возможна промежуточная/поэтапная оплата (за чать работы / сбора базы) за отдельные рубрики каталога.

Товарищей со свежей регистрацией и без отзывов просьба не беспокоить, минимальный срок регистрации в сервисе - 6 месяцев + отзывы от других заказчиков.

Предлагайте свои сроки работ и цены за 1 урл сайта, который будет готов разместить у себя тематические статьи за деньги.

Оплата по wmz.

Список тематик, которые нужно обработать:

Авто

Аудио/Видео

Бытовая техника

Все для офиса

Все для праздника

Гостиницы

Грузоперевозки

Дачи и коттеджи

Здоровье

Мебель

Мода и красота

Недвижимость

Оборудование

Образование

Обувь, Одежда

Отдых

Путешествия

Развлечения

Рекламные услуги

Складское оборудование

Спорт

Средства связи

Стройматериалы и ремонт

Строительство

Товары для отдыха

Туризм

Услуги

Учеба

Финансы

Электротехника

Юр. услуги