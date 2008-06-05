Сбор определенной информации

  1. Биржа фриланса
  2. Поиск информации
Завершен17 заявок353 просмотра

Несложное задание по поиску определенной информации на определенных сайтах.

Подробности в привате или по E-mail.

Нужен будет отчет в виде.

Название ресурса Найденная информация Описание ресурса

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Очень грамотный исполнитель. Все сделано точно в срок, даже немного раньше обещанного. Найдена нужная мне информация, структурирована по плане. К заказу исполнитель отнесся с душой. Рекомендую!
Ответственный заказчик, оплата справедлива, и произведена без задержек. Четкое ТЗ, без придирок и переделок. Очень рекомендую! Да и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)

Заявки фрилансеров

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад