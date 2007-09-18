Срочно! Обработка небольшого количества информации

Добрый вечер. Нужно пройтись по соответствующим категориям (список ниже) по яндекс каталогу, выбрать сайты с показателями от самого высокого в данной рубрике, до тиц >= 500, но не более 20 сайтов-порталов из каждой соответствующей категории (т.е. ...