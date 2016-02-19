Изменения запроса )))20.02.16 Сначала нужно сделать сам сайт! С нуля. От прошлого программиста даже логин не могу забрать. На скайп звонить не могу-постоянно в разъездах. Прошу присылать примерные цены, потому что ...
2ГИС ищет специалиста для сбора семантического ядра 2gis.ru
Добрый день!
ЗАДАЧА: подобрать ключевые слова для 30 рубрик ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra )
ВВОДНЫЕ: см. на примере одной рубрики в тестовом задании (только будет другой дедлайн)
ОПЛАТА: 17 тысяч рублей (после принятия задачи заказчиком)
ИСПОЛНИТЕЛЬ: будет выбран по результатам выполнения тестового задания
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: подобрать минимум 50 самых популярных слов для продвижения рубрики «новостройки»
ВВОДНЫЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:
• на выходе хотим получить заполненную таблицу (см. аттач)
• популярность определяем по частотности в точном соответствии по 13 городам ниже (вместе взятым) и яндекс+гугл (вместе взятым)
• цель: ключевые слова будут использоваться в title+description+H1 для увеличения позиций и кликабельности сниппета в поисковой выдаче
• ГЕО: Москва, СПб, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Пермь
• метатеги: для одной и той же рубрики у разных городов будут отличаться только названием города
• ключевые слова: нецелевые для продвижения рубрик слова (например, "ремонт в новостройке" или "новостройки в саратове") не допускаются
• синонимы, которыми можно воспользоваться: joxi.ru/bmoODaphd9bbmy
• дедлайн: 2 марта до 24:00 по московскому времени
Успехов!
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