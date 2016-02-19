2ГИС ищет специалиста для сбора семантического ядра 2gis.ru

Добрый день!

ЗАДАЧА: подобрать ключевые слова для 30 рубрик ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra )

ВВОДНЫЕ: см. на примере одной рубрики в тестовом задании (только будет другой дедлайн)

ОПЛАТА: 17 тысяч рублей (после принятия задачи заказчиком)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: будет выбран по результатам выполнения тестового задания

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: подобрать минимум 50 самых популярных слов для продвижения рубрики «новостройки»

( http://go.2gis.com/ldvp2 )

ВВОДНЫЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:

• на выходе хотим получить заполненную таблицу (см. аттач)

• популярность определяем по частотности в точном соответствии по 13 городам ниже (вместе взятым) и яндекс+гугл (вместе взятым)

• цель: ключевые слова будут использоваться в title+description+H1 для увеличения позиций и кликабельности сниппета в поисковой выдаче

• ГЕО: Москва, СПб, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Пермь

• метатеги: для одной и той же рубрики у разных городов будут отличаться только названием города

• ключевые слова: нецелевые для продвижения рубрик слова (например, "ремонт в новостройке" или "новостройки в саратове") не допускаются

• синонимы, которыми можно воспользоваться: joxi.ru/bmoODaphd9bbmy

• дедлайн: 2 марта до 24:00 по московскому времени

Успехов!