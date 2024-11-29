Ищется специалист для увеличения показателя Domain Rating (DR) для нескольких сайтов с текущим DR 1-16 до уровня 25-30+. Работы будут проводиться по гео UA. Обсуждение условий, сроков и цен приветствуется. Ожидается опыт в накрутке DR и знание подводных камней данного процесса.