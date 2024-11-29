Шукаємо SEO спеціаліста з досвідом просування від 1,5 років на західний ринок. Задачі включають розробку стратегій, технічний аналіз, оптимізацію мета-тегів та лінкбілдинг. Вміння працювати з Ahrefs, Semrush та іншими інструментами обов'язкове. Рівень англійської - Intermediate+. Робота над 5+ проектами одночасно.
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