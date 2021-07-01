Нужна была помощь в сборе информации, решил обратиться к Артуру. Работу выполнил на "ура", более того, подготовил развернутый отчет и сделал все быстрее, чем я ожидал. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и рекомендую другим работодателям.