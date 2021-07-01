Анализ нескольких ресурсов по региону ЮАР

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка146 просмотров

Нужно собрать максимум информации по нескольким ресурсам в регионе ЮАР. 

Для маркетингового анализа нам нужно понимать, как работают основные конкуренты и схожие продукты в этом регионе.

Все детали расписаны в google док-тах

4 года назад
lexgromoff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$60
1 день
Escrow
Нужна была помощь в сборе информации, решил обратиться к Артуру. Работу выполнил на "ура", более того, подготовил развернутый отчет и сделал все быстрее, чем я ожидал. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и рекомендую другим работодателям.
Хороший специалист, чёткое задание и коммуникация. Рекомендую

Заявки фрилансеров

kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
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