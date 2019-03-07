Анализ сайта и конкурентов

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок202 просмотра
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Нужен глубокий анализ сайта и ниши. Просто результаты автоматического анализа с сервисов не нужны.  

Обязателен опыт по анализу сайтов, примеры работ.  

Необходимо подробно проанализировать сайт, составить список работ по результатам аудита. Так-же нужно провести анализ основных конкурентов. Сайту пару лет, не двигается с места, всё, что можно сделали, не можем найти причину.

Пожалуйста, пишите в комментарии срок и цену.

5 лет назад
aristov
Михаил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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