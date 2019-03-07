Анализ сайта и конкурентов

Нужен глубокий анализ сайта и ниши. Просто результаты автоматического анализа с сервисов не нужны.

Обязателен опыт по анализу сайтов, примеры работ.

Необходимо подробно проанализировать сайт, составить список работ по результатам аудита. Так-же нужно провести анализ основных конкурентов. Сайту пару лет, не двигается с места, всё, что можно сделали, не можем найти причину.

Пожалуйста, пишите в комментарии срок и цену.