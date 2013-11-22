Требуется продвинуть интернет магазин эксклюзивной обуви. (Тема сапоги + угги). Ядро по запросу, рассмотрю ваш план действий. Регион -Петербург. Название домена во вложении. Предлагать аудит за деньги не надо. Рассмотрю опытного сеощника. ...
Анализ веб-проектов
Есть ряд сайтов, нужно провести анализ.
Проверить основные параметры, время домена, количество ссылок, определить ссылочные доноры, пр тиц,
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