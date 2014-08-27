Ищем человека для seo-продвижения сайта voltten.com. Часть работы была сделана донецкой компанией, по понятным причинам мы не можем с ними сотрудничать. Многие ключевики уже находятся в топ 10, но нам необходимо расширить список ключевых слов ...
Аудит сайта
Нужен аудит юзабилити и дизайна сайта. Конечная цель таких работ: внедрение этих заключений и соотв. повышение конверсии сайта.
В приват не писать, сам отпишу заинтересовавшему кандидату, там же и подробности.
Выбранный исполнитель
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