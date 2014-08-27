Аудит сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен18 заявок317 просмотров

Нужен аудит юзабилити и дизайна сайта. Конечная цель таких работ: внедрение этих заключений и соотв. повышение конверсии сайта.

В приват не писать, сам отпишу заинтересовавшему кандидату, там же и подробности.

11 лет назад
marvelin
Алёша 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$300
7 дней
Квалифицированный специалист , выполнена работа в минимальный срок , получил развернутую консультацию , всегда на связи , не пропадает , рекомендую для длительного сотрудничества .
Приятный и грамотный заказчик , правильно формирует заказ , оплату получил очень быстро , рекомендую для плодотворного сотрудничества .

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)