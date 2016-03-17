Аудит сайта (Юзабилити+SEO)

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Закрыт18 заявок206 просмотров

Необходимо провести комплексный аудит сайта технический+юзабилити+seo

Медицинская тематика (офтальмология)

Домену сайта 10 лет. 200 страниц+форум на kunena. Недавно была перезалита старая версия на движок joomla. Нужно чтобы Вы так же хорошо разбирались в данной cms. Сейчас на сайте много технических ошибок. Адрес сайта в файле. Сразу пишите цены.

Joomla
9 лет назад
alext8511
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров