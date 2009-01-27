Есть сайт www.blocks.ru нужно продвинуть: Модульные здания Металлические бытовки Мобильные здания Продажа бытовок Вагончик строительный Блок модуль Вагон бытовки нужна первая страница поисковиков. Ранее оптимизацией занимались. Указывайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется база белых каталогов, блогов, и т.д. по тематике сайта: www.salennov.ru – каталог скидок, акций, распродаж города .
Каталоги нужны качественные с высоким тИЦ и PR
Преимущественно ручной регистрации.
Стоимость?
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайт: www.aspru.com Надо его внести во все основные поисковики и каталоги Сети, как российские, так и зарубежные. Можно с использованием роботов, можно вручную - главное, чтобы в итоге это было сделано аккуратно и тщательно, а не в ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть свежесделанный сайт факультета допобразования одного самарского вуза. Факультет организовывает курсы иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский, испанский). Требуется прорекламировать (грамотно составить обявления) его в контекстной рекламе в Яндексе, Гугле и еще где нибудь. Плюс ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
1 ресурс. Ваши предложения?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Только с примерами и отзывами.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сейчас сайт имеет такие позиции: Ксенон 72 Продажа ксенона 20 Ксенон продажа 18 Ксенон установка 34 Установка ксенона 62 Tari dip 5 Ксенон tari dip 5 Ксенон H4 15 Би ксенон H4 30 Ксенон H1 59 Ксенон H7 30 Ксенон гарантия 19 Xenon 48 Нужно все вывести в топ ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется поднять ТИЦ для сайта http://newsware.su Тематика сайта: компьютерные новости. Использовать при поднятии ТИЦа только белые методы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно повысить ТИЦ и PR сайта : www.life-stories.ru рассматриваются предложения, с указанием цены. жду предложений.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Суть такая. Есть проект, который пока достаточно слабо развит, на котором требуется значительно повысить посещаемость и показатели тИЦ и ПР. Я предлагаю совместную работу над данным проектом человеку, разбирающемуся в тонкоcтях раскрутки сайта за оплату в ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется прогон сайта каталоги и проект для прогона предоставляю поставить обратку на моем сайте в процессе регистрации. НЕ АВТОПРОГОН!!!!!!!!!!!!!! 300 каталогов, реально поставивших ссылку. Ваша цена ???Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад