Базовая оптимизация сайта

Необходимо сделать базовую оптимизацию сайта:

1) Есть собранная семантика которую поправить при необходимости!

2) Поправить robots.txt и sitemap.xml

3) написать ТЗ для копирайтера на 4 текста

4) При необходимости написать ТЗ для программиста на исправления!

Также все остальные правки по базовой оптимизация сайта нужно!

Часть работы сделано, что-то нужно еще сделать!

Регион: Беларусь(именно Минск)

Тематика: Дизайн интерьера и архитектурный дизайн

При успешной оптимизации и удовлетворительном результате работы готовы сотрудничать на постоянной основе!

Исполнителя выберу с наименьшей ценой!