Белое продвижение сайта

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Завершен23 заявки324 просмотра

Требуется белое продвижение сайта в ТОП-10 запросов Яндекс и Google.

Необходимо провести комплекс работ

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Semonitor
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10
60 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Четко и лаконично ставит задачи, в связи с чем дополнительных вопросов практически не возникало. Также приятный и грамотный собеседник. Понравилось работать с Елизаветой.

Заявки фрилансеров

Semonitor
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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