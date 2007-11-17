Нужно максимально привлечь тематическую аудиторию. Возможен выбор нескольких исполнителей. Рассматриваются только сообщения в приват. Указывайте цены, сроки, и ваши действия для достижения успеха. И еще, оплата только по факту. С первым проектом уже успели прокинуть. :(
Дизайн, программирование и продвижение 2-3 портало
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложение для программистов , которые хотят постоянно иметь доход от своей проделанной работы. Пара порталов под битриксом. Нужно добавить и подработать несколько форм, Расскрутить в интернете, в дальнейшем изменить дизайн, добавить дополнительные функции.. Зарплата от 1-2 евро и выше в месяц, в завивисимости как будет работать портал. Сумма исчесляется от процента дохода с продаж.
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