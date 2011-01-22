Нужно оптимизировать сайт, зарегистрировать его в каталогах а также создать проекта в SAPE... 1) Подобрать КЛЮЧЕВЫЕ слова... произвести полную внутреннюю оптимизация... 2) Зарегистрировать в популярных каталогах и поисковых системах... КАЧЕСТВЕННО!!! Делаю на этом ...
Добавить сайт в ДМОЗ
Методы есть... кто знает велкам.
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