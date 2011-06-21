Добавление страниц в индекс гугла и яндекса

Нужно продвигать в поиске (яндексе) интернет-магазин по тематике косметика для обуви, носки (элитных марок), и т.п. Список основных ключей здесь: 1. Средства по уходу за обувью 2. Носки президент (president) 3. Обувная косметика Saphir, Collonil, Salamander 4. Колодки для сохранения ...
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