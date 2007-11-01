Доработка, оптимизация и продвижение сайта

Необходимо дать оценку сайту, указать на все его недостатки, предложения по их устранению, плюс оптимизация и продвижение сайта в тройку позиций в Яндексе. Предложения по проекту и стоимость направлять по адресу: [email protected]

Адрес сайта и ключевые слова в техзадании.