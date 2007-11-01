Доработка, оптимизация и продвижение сайта

Ищем подрядчика для оптимизации и продвижения сайта www.sti1000.ru по следующим поисковым запросам: ремонт стиральных машин, ремонт холодильников, Требования к подрядчику по SEO: отсутствие черных методов продвижения, обязательно наличие портфолио по SEO участие оптимизатора (в пределах своей компетенции) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дать оценку сайту, указать на все его недостатки, предложения по их устранению, плюс оптимизация и продвижение сайта в тройку позиций в Яндексе. Предложения по проекту и стоимость направлять по адресу: [email protected]
Адрес сайта и ключевые слова в техзадании.
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