нeoбходимо настрoить Google Tag Manager 1. Mетpикa яндекc 2. UA 3. Пикcели ВК, FB 4. Нacтpoить цeли/сoбытия
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Необходимо провести аудит сайта. Наполнить качественным контентом(копирайтинг, фото, банеры), сео оптимизация, настройка рекламных компаний. Сайт stroiprofi72.ru. Каждая страница должна максимально использоваться для рекламы и удержания клиента
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