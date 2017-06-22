Доработка, продвижение и реклама сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок143 просмотра
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Необходимо провести аудит сайта. Наполнить качественным контентом(копирайтинг, фото, банеры), сео оптимизация, настройка рекламных компаний. Сайт stroiprofi72.ru. Каждая страница должна максимально использоваться для рекламы и удержания клиента

6 лет назад
meskalito131
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад