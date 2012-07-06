Достижение позиций сайта по ключевым фразам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок208 просмотров

Простой сайт уже давно существующий. Необходимо поддержание места сайта в поисковой системе Yadex.

Оплата по результату и премия по переводу фразы на первую страницу.

Фраз всего 56.

Только для имеющих отзывы на weblancer

Оплата яндекс, paypall, безнал.

Возможно длительное сотрудничество

13 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров