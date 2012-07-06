Достижение позиций сайта по ключевым фразам

Простой сайт уже давно существующий. Необходимо поддержание места сайта в поисковой системе Yadex.

Оплата по результату и премия по переводу фразы на первую страницу.

Фраз всего 56.

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