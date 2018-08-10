Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная ...
Довготривала SEO оптимізація сайту. CMS Joomla
Довготривала SEO оптимізація сайту.
CMS Joomla
Місячний звіт по досягнутих результатах роботи.
Всі доступи передаю.
Заявки фрилансеров
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