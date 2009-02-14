Экспресс-анализ для интернет-магазина

Нужно провести обзор по конкурентам разрабатываемого интернет-магазина: составить список, скажем, из 20 сайтов и вкратце описать их плюсы и минусы, "фишки", особенности.

Тематика - мелкая бытовая техника типа Vitek и других подобных марок. Ассортимент примерно такого плана - http://www.braun-mall.ru/

Если можете что-то дополнительно к этому экспресс-анализу (например, анализ источников, с которых эти сайты получают траффик или еще что-нибудь в этом духе) - это будет большой плюс.

Указывайте, пожалуйста, в предложениях ориентировочные цены, сроки и, собственно, что Вы предлагаете - только ли обзор, сколько сайтов планируете в него включить, что дополнительно предлагаете.

В "мыло" и аську прошу не писать.