Город55

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день!

У меня есть два проекта, которые нужно продвигать и развивать. 

gorod55.ru

prospektonline.ru

Какие задачи хочу делегировать:

  • Работа по сайту.
  • Администрирование сайта.
  • Принятие всех мер по улучшению работы действующих рекламный кампаний и запуск новых.
  • Ведение контекстной‚ баннерной‚ селективной и тизерной рекламы.
  • Верстка сайтов‚ отдельных страниц‚ редактирование текущих. Работа в Adobe Photoshop (баннеры‚ товары‚ фотографии).
  • Веб-анализ
  • Установка и поддержка метрик Яндекс и аналитик Гугл
  • Достижение поставленных целей и задач‚ развитие метрик для вебсайтов
  • Анализ KPI в интернет-сфере и последующая отчетность
  • Программирование дополнительный сервисов и поддержка текущих.
Если вам будет интересны данные проекты можем сделать скайп-митинг.

Заранее благодарю за оперативный ответ.

9 лет назад
Prospektonline
Олег 
54 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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