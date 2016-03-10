Добрый день!

У меня есть два проекта, которые нужно продвигать и развивать.

gorod55.ru

prospektonline.ru

Какие задачи хочу делегировать:

Работа по сайту.

Администрирование сайта.

Принятие всех мер по улучшению работы действующих рекламный кампаний и запуск новых.

Ведение контекстной‚ баннерной‚ селективной и тизерной рекламы.

Верстка сайтов‚ отдельных страниц‚ редактирование текущих. Работа в Adobe Photoshop (баннеры‚ товары‚ фотографии).

Веб-анализ

Установка и поддержка метрик Яндекс и аналитик Гугл

Достижение поставленных целей и задач‚ развитие метрик для вебсайтов

Анализ KPI в интернет-сфере и последующая отчетность

Программирование дополнительный сервисов и поддержка текущих.

Если вам будет интересны данные проекты можем сделать скайп-митинг.

Заранее благодарю за оперативный ответ.