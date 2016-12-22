СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И НАШЕГО САЙТА И ВЫРОБАТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ http://gidstroy-kvartira.ru/
Информационный сайт
Приветствую заинтересовавшихся.
Наша компания занимается импортом химической продукции (сырья, реактивов и т.п.) в Украину. Пока компания развивалась, не было необходимости в собственном сайте. В данный момент, есть уже сформировавшиеся портфели продукции по различным категориям.
Нужен человек, который сможет запустить полноценно рабочий информационный сайт, организовать (при возможности выполнить самостоятельно) процессы оптимизации, заполнения, раскрутки и т.п. сайта. Подключить/настроить почты корпоративные, вести обновления/дополнения.
Сайт уже есть. Возможно продолжение на существующей платформе. Если будут предложены варианты свои, пожалуйста. Рассмотрим все.
п.с. Меня зовут Рома, я менеджер по проектам в данной компании. По совместительству занимаюсь организацией подобных процессов.
п.с.с. Я далеко не верстальщик/специалистсео и т.п. (простите, больше "умных" слов не знаю))
п.с.с.с. Всю дополнительную информацию буду предоставлять по мере поступления запросов.
п.с.с.с.с. У нас так же есть действующий интернет магазин, но это совсем другая история. Которой так же будем заниматься, но после успешного старта данного "проекта" )
Оплата обсуждается.
Мы находимся в Киев, поэтому людям из Киева будет преимущество при выборе. Но готовы рассмотреть варианты и из регионов, СНГ. Не проблема.
Выбранный исполнитель
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