Информационный сайт

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Закрыт13 заявок294 просмотра

Приветствую заинтересовавшихся. 

Наша компания занимается импортом химической продукции (сырья, реактивов и т.п.) в Украину. Пока компания развивалась, не было необходимости в собственном сайте. В данный момент, есть уже сформировавшиеся портфели продукции по различным категориям.

Нужен человек, который сможет запустить полноценно рабочий информационный сайт, организовать (при возможности выполнить самостоятельно) процессы оптимизации, заполнения, раскрутки и т.п. сайта.  Подключить/настроить почты корпоративные, вести обновления/дополнения.

Сайт уже есть. Возможно продолжение на существующей платформе. Если будут предложены варианты свои, пожалуйста. Рассмотрим все. 

п.с. Меня зовут Рома, я менеджер по проектам в данной компании. По совместительству занимаюсь организацией подобных процессов.

п.с.с. Я далеко не верстальщик/специалистсео и т.п. (простите, больше "умных" слов не знаю))

п.с.с.с. Всю дополнительную информацию буду предоставлять по мере поступления запросов.

п.с.с.с.с. У нас так же есть действующий интернет магазин, но это совсем другая история. Которой так же будем заниматься, но после успешного старта данного "проекта" )

Оплата обсуждается. 

Мы находимся в Киев, поэтому людям из Киева будет преимущество при выборе. Но готовы рассмотреть варианты и из регионов, СНГ. Не проблема.

Настройка почты
8 лет назад
Chemist_kie
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$800
60 дней

Заявки фрилансеров

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад