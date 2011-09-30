Товарищи есть интернет магазин парфюмерии parfumestory.ru/

Интересует его раскрутка, 1000-2000 в день целевого трафика.

Интересуют сроки (за которые это можно добиться ) и цена .

PS Если кого то может заинтересовать (процент от прибыли) буду так же рад сотрудничать.