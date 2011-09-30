http://bachetta.ru Здравствуйте! Я ищю человека, а не компанию. Чтобы сэкономить. Но часто человек называет себя компанией. Чтобы получить побольше. У меня два направления. Одно главное сейчас - это ...
Интернет-магазин парфюмерии
Товарищи есть интернет магазин парфюмерии parfumestory.ru/
Интересует его раскрутка, 1000-2000 в день целевого трафика.
Интересуют сроки (за которые это можно добиться ) и цена .
PS Если кого то может заинтересовать (процент от прибыли) буду так же рад сотрудничать.
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