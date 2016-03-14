Интернет-продвижение Международной школы развития БУАГИР

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок126 просмотров

http://buagir.ru/

Есть сформированный продукт и сайт. Наша задача - продать 180 туров за летний сезон 2016. Ваша задача - помочь нам создать стратегию интернет-продвижения и реализовать ее.

9 лет назад
buagir2016
Ксения 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров