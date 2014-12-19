Ищу помощника на пол ставки для создания семантического ядра под сайт.

Ищу помощника SEO-оптимизатора на пол ставки (4 часа в день, 5 дней в неделю).

Есть большой проект, тематика Стройка. Основная работа по парсингу ключей уже проведена, осталось выбрать ключи и помочь в составлении ТЗ для копирайтеров.

КейКоллектор могу предоставить если нету (хотя будет странно, если нету).

Опыт работы в составлении семантики - обязателен!

p.s. Пожалуйста, не пишите и не оставляйте заявку, если этим раньше не занимались, и хотите просто попробовать.

В заявках оставляйте Вашу цену, опишите вкратце опыт работы.

Спасибо!