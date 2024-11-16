Ищу SEO-специалиста для качественного линкбилдинга

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Закрыт2 заявки34 просмотра

Ищу SEO-специалиста/линкбилдера для качественного линкбилдинга

Не принимаются:

  • Покупка ссылок, спам, PBN.

  • Некачественные сайты или новые домены.

Типы ссылок:

  • Гостевые посты.

  • Вставка ссылок (link insertions).

  • Базовые ссылки/foundational links (зависит от домена).

Требования к ссылкам:

  • Гостевой пост: уникальный, минимум 800 слов, релевантен анкору.

  • Трафик Ahrefs: от 1,000+ органики в месяц.

  • DA (Moz): от 30 или DR (Ahrefs): от 60.

  • Только устоявшиеся домены с хорошей статистикой за последние 2 года.

Оплата за опубликованную и проиндексированную ссылку, либо заранее согласуем список и цену.

SEOРазмещение ссылок
6 месяцев назад
guest_1731790239982
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

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Татьяна
 
37 лет
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Сергей
 
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