Требуется специалист по продвижению сайтов направление-образовательные услуги. http://рфэи-регион.рф/ Цель: Захват клиентов. Увеличение и рост заявок на поступление (продаж) Интересует цена вопроса и условия сотрудничества.
Исправить с точки зрения SEO сайт на битриксе
кратко:
сайт переехал со старого движка(вамшоп) на новый (битрикс)
перенесли криво: яндекс не видит почти ничего
1.надо настроить robots, sitemap, чтобы увидел.
2. sitemap настроить автоматически обновляющимся, тк каталог постоянно пополняется, обновляется
3. возможно, каталоги неправильно настроены. подкрутить.
4. старый сайт сейчас нигде не работает.
восстановить его, восстановить все счетчики с него на новом (гугл, рамблера проверить.должен быть рядом с контактами.должен быть невидимый.был лайв интернет, майл). потом можно удалить.
5.найти еще косяки, поправить.
сайт tutshina . ru
кое-какие скрины и вебмастера в приложении
срок, стоимость?
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