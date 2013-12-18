Исправить с точки зрения SEO сайт на битриксе

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Завершен1 заявка200 просмотров

кратко:

сайт переехал со старого движка(вамшоп) на новый (битрикс)

перенесли криво: яндекс не видит почти ничего

1.надо настроить robots, sitemap, чтобы увидел.

2. sitemap настроить автоматически обновляющимся, тк каталог постоянно пополняется, обновляется

3. возможно, каталоги неправильно настроены. подкрутить.

4. старый сайт сейчас нигде не работает.

восстановить его, восстановить все счетчики с него на новом (гугл, рамблера проверить.должен быть рядом с контактами.должен быть невидимый.был лайв интернет, майл). потом можно удалить.

5.найти еще косяки, поправить.

сайт tutshina . ru

кое-какие скрины и вебмастера в приложении

срок, стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$120
5 дней
Вадим взялся и справился с задачей очень хорошо: выяснил проблему, оперативно предложил решения и решил. Спасибо,Вадим!
Понимающий в своём деле заказчик, который знает, чего хочет. Работаем дальше :-).

Заявки фрилансеров

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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