Junior/Middle SEO-спеціаліст

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Ми шукаємо Junior/Middle SEO-спеціаліста для роботи в міжнародній аффілійованій компанії TrafficConnect. Вам потрібно буде займатися повним циклом SEO-просування сайтів, включаючи On-Page, Off-Page і On-SERP оптимізацію. Вимоги: знання стратегій White/Black Hat, досвід роботи з PBN, розуміння алгоритмів Google, досвід роботи з ключовими сервісами, відповідальність та проактивність. Буде плюсом досвід у висококонкурентних нішах.

GoogleSEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
день назад
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