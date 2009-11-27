Качественная регистрация в социальных закладках

Продвижения сайта мебельной тематики. Украина г. Киев, то есть требуется украинский посетитель. Поднять сайт в ТОП по 3-5 словосочетаний. Интересуют сроки и стоимость и методы расскрутки. Предложения отписывайте тут или посылайте приватное сообщение.
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Нужно зарегистрировать сайт http://sms-otkritka.ru в социальных закладках.
Оплата после предоставления отчета.
Указывайте адекватную цену, количество закладок и аккаунтов.
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