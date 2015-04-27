Качественное SEO. Ya.ru: Лабораторное оборудование. 1000+ запросов

Семантическое ядро готово. (см. прикрепленный файл)

Расширение списка в рамках этих направлений приветствуется.

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Возраст домена с контентом около 2 лет. "Чистый" не продвигался. Современный сайт с качественным дизайном и юзабилити. Товаров 20 000+, категорий около 800. Контент/картинки есть. Контент не уник.

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