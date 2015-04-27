Качественное SEO. Ya.ru: Лабораторное оборудование. 1000+ запросов

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Закрыт10 заявок165 просмотров

Семантическое ядро готово. (см. прикрепленный файл)

Расширение списка в рамках этих направлений приветствуется.

Нужные регионы по Яндекс:

Центр

Северо-Запад

Поволжье

Юг

Сибирь

Урал

Возраст домена с контентом около 2 лет. "Чистый" не продвигался. Современный сайт с качественным дизайном и юзабилити. Товаров 20 000+, категорий около 800. Контент/картинки есть. Контент не уник.

Интересует предложение от вас включающее: приблизительную стоимость, сроки, примеры продвигаемых вами сайтов с действующими позициями и большой семантикой (ключевое условие!).

Качество продвижения будет контролироваться соответствующими специалистами. Возможно разделение бюджета: работа отдельно, затраты на продвижение отдельно.

Программисты, для оперативного внедрения необходимых доработок на сайте, есть.

10 лет назад
DigitalJam
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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