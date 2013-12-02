Комплексный анализ сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка257 просмотров

Нужен анализ сайта и рекомендации по его продвижению.

11 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 часа назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$90
5 дней
Спасибо за понятный и подробный анализ.
Приятно работать с ответственным и позитивным человеком! Лера прекрасный заказчик. Постоянно на связи, задачи поставлены кратко и четко, оплата вовремя. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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