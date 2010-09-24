Комплексное продвижение

Добрый день! Есть интернет-магазин нижнего белья. Нужна комплексная раскрутка сайта (продвинуть в топ 10 Я/Г, повысить продажи и тд). Сайту чуть меньше года. Продвигали 4-5 мес, результат нулевой. Примерные запросы есть. Продвижение "белыми" методами. Работа на постоянной основе. Желательно заключение договора.

Студии просьба не беспокоить! Принимаю заявки от фрилансеров только с положительными отзывами и примерами работы. Цена договорная.