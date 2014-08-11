Необходимо провести регистрацию сайта в каталогах, форумах, площадках, блогах, соц закладок и т.д. Сайт musorr24.ru. Требования: 1. регистрация исключительно вручную 2. Площадки только тематические, либо в тематических разделах. 3. Должна быть ...
Комплексное продвижение форума и блога
Вводные:
1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог
2 - на сайтах большое количество контента:
-- на одном форуме более 6000 страниц в индексе
-- на другом - более 50000
-- на блоге >5000 статей
3 - при этом суммарная посещаемость всего около 500 уников/сутки
Задача:
Комплексное продвижение наших сайтов для достижения трафика 5000 уников/сутки
Примечание к задаче:
Поскольку сайты не коммерческие - форумы/блоги - контент реальный и интересный целевой аудитории - большой бюджет на продвижение не предполагается; продвижение за счет покупки платных ссылок - тоже не предполагается.
Надо использовать возможности взаимного продвижения (хотя все сайты и так перелинкованы между собой), продвижение контентом, и главное - оптимизация самих сайтов для улучшения индексации и оптимизация под трафикогенерирующие поисковые запросы.
Условия:
От исполнителя ожидается:
- опыт продвижения контентных ресурсов (форумов, блогов)
- обязательно успешные примеры достижения требуемой посещаемости
- что-то большее, чем просто покупка ссылок на sape для вывода в топ сайта "продажа зимних покрышек"
Работа должна быть с открытым бюджетом, никаких "черных ящиков" - типа "платите $500 мес, и будете в топе вот по этому списку запросов" - т.к. по большому количеству запросов мы и так в топе, а всего трафик на наши сайты должен идти по нескольким тысячам запросов!
Работа пошаговая:
1 - план действий
2 - оптимизация
3 - продвижение - шаг 1
... и т.д.
Бюджет открытый:
- отдельно стоимость вашей работы
- отдельно - если нужно - покупка вечных ссылок
- отдельно - копирайтинг, генерация контента
Генерация контента нами уже ведется - настроим если нужно по рекомендациям от seo-специалиста
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