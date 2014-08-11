Комплексное продвижение форума и блога

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок312 просмотров

Вводные:

1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог

2 - на сайтах большое количество контента:

-- на одном форуме более 6000 страниц в индексе

-- на другом - более 50000

-- на блоге >5000 статей

3 - при этом суммарная посещаемость всего около 500 уников/сутки

Задача:

Комплексное продвижение наших сайтов для достижения трафика 5000 уников/сутки

Примечание к задаче:

Поскольку сайты не коммерческие - форумы/блоги - контент реальный и интересный целевой аудитории - большой бюджет на продвижение не предполагается; продвижение за счет покупки платных ссылок - тоже не предполагается.

Надо использовать возможности взаимного продвижения (хотя все сайты и так перелинкованы между собой), продвижение контентом, и главное - оптимизация самих сайтов для улучшения индексации и оптимизация под трафикогенерирующие поисковые запросы.

Условия:

От исполнителя ожидается:

- опыт продвижения контентных ресурсов (форумов, блогов)

- обязательно успешные примеры достижения требуемой посещаемости

- что-то большее, чем просто покупка ссылок на sape для вывода в топ сайта "продажа зимних покрышек"

Работа должна быть с открытым бюджетом, никаких "черных ящиков" - типа "платите $500 мес, и будете в топе вот по этому списку запросов" - т.к. по большому количеству запросов мы и так в топе, а всего трафик на наши сайты должен идти по нескольким тысячам запросов!

Работа пошаговая:

1 - план действий

2 - оптимизация

3 - продвижение - шаг 1

... и т.д.

Бюджет открытый:

- отдельно стоимость вашей работы

- отдельно - если нужно - покупка вечных ссылок

- отдельно - копирайтинг, генерация контента

Генерация контента нами уже ведется - настроим если нужно по рекомендациям от seo-специалиста

10 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Регистрация на форумах и тематических каталогах

    $15

    Необходимо провести регистрацию сайта в каталогах, форумах, площадках, блогах, соц закладок и т.д. Сайт musorr24.ru. Требования: 1. регистрация исключительно вручную 2. Площадки только тематические, либо в тематических разделах. 3. Должна быть ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутить сайт

    $500

    Требуется поисковая оптимизация интернет магазина sigmal.ru, выведение в ТОП5 необходимых словосочетаний в яндекс и гугл. Регион Россия. Сайту полгода. Около 40 товаров. Чистых запросов по ним 200-2000 в месяц в яндексе. Есть ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-специалист в агентство на удаленке

    $1000

    Крупное агентство Интернет-маркетинга ищет SEO-специалиста для ведения 10-15 проектов на удаленке. Ведение предполагает полную ответственность за рост органического трафика и конверсий с него. Многие из этих проектов уже имеют хорошие показатели и нуждаются лишь в ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    $1000

    Проект новый http://masterinterier.by/. Нужно над поработать в плане контекста и сео . Контекстную рекламу нужно вести через мой аккаунт. По СЕО пишите ваши условия работы и ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $200

    Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики). Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее). Заточка ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Маркетолог-Аналитик

    $2500

    Нужен человек на информационный ресурс fortrader.ru , требуется анализировать трафик/контент/конкуренцию выдавать рекомендации для продвижения ресурса и увеличения читаемости и посещаемости ресурса, выполнять проверку материала согласно выданным рекомендациям. Укажите ваш опыт работы, ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поисковая оптимизация сайта

    $500

    Задача совершенно стандартная: Требуется поисковая оптимизация сайта, выведение в ТОП10 необходимых словосочетаний. Бюджет до 20 000 рублей в месяц. Дополнение: Сайт www.travelsmartclub.com В данный момент сайт переделывается, будет меняться ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад