Комплексное продвижение форума и блога

Вводные:

1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог

2 - на сайтах большое количество контента:

-- на одном форуме более 6000 страниц в индексе

-- на другом - более 50000

-- на блоге >5000 статей

3 - при этом суммарная посещаемость всего около 500 уников/сутки

Задача:

Комплексное продвижение наших сайтов для достижения трафика 5000 уников/сутки

Примечание к задаче:

Поскольку сайты не коммерческие - форумы/блоги - контент реальный и интересный целевой аудитории - большой бюджет на продвижение не предполагается; продвижение за счет покупки платных ссылок - тоже не предполагается.

Надо использовать возможности взаимного продвижения (хотя все сайты и так перелинкованы между собой), продвижение контентом, и главное - оптимизация самих сайтов для улучшения индексации и оптимизация под трафикогенерирующие поисковые запросы.

Условия:

От исполнителя ожидается:

- опыт продвижения контентных ресурсов (форумов, блогов)

- обязательно успешные примеры достижения требуемой посещаемости

- что-то большее, чем просто покупка ссылок на sape для вывода в топ сайта "продажа зимних покрышек"

Работа должна быть с открытым бюджетом, никаких "черных ящиков" - типа "платите $500 мес, и будете в топе вот по этому списку запросов" - т.к. по большому количеству запросов мы и так в топе, а всего трафик на наши сайты должен идти по нескольким тысячам запросов!

Работа пошаговая:

1 - план действий

2 - оптимизация

3 - продвижение - шаг 1

... и т.д.

Бюджет открытый:

- отдельно стоимость вашей работы

- отдельно - если нужно - покупка вечных ссылок

- отдельно - копирайтинг, генерация контента

Генерация контента нами уже ведется - настроим если нужно по рекомендациям от seo-специалиста