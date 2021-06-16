Комплексное сео

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки268 просмотров

Добрый день, нужно комплексное сео продвижение сайта www msksale.group

Сайт стал отставать от конкурентов. Основная задача продвинуть коммерческие запросы по услугам бизнес тренингов и консалтинга. Многие запросы уже в ТОП или близки. Сайт себя зарекомендовал.

-убрать ошибки

-провести углубленный анализ

-сравнить с конкурентами и внести улучшения(либо составить что нужно изменить программистам)

-отслеживать позиции и динамику

-оптимизировать внутреннюю структуру

-составить грамотное ядро запросов и распределить их по страницам

-убрать спам и неоригинальные тексты

-добавить необходимый контент (поможем с написанием текстов)

-вывести больше коммерческих запросов в топ

регион основной Москва и МО, но и по России тоже было бы хорошо продвинуться

от вас хочется увидеть предварительный анализ и понимание стратегии продвижения данного проекта. Согласовываем, что будем делать и как будем на связи и можем приступить.

4 года назад
segeyjarik
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