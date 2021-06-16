Добрый день, нужно комплексное сео продвижение сайта www msksale.group

Сайт стал отставать от конкурентов. Основная задача продвинуть коммерческие запросы по услугам бизнес тренингов и консалтинга. Многие запросы уже в ТОП или близки. Сайт себя зарекомендовал.

-убрать ошибки

-провести углубленный анализ

-сравнить с конкурентами и внести улучшения(либо составить что нужно изменить программистам)

-отслеживать позиции и динамику

-оптимизировать внутреннюю структуру

-составить грамотное ядро запросов и распределить их по страницам

-убрать спам и неоригинальные тексты

-добавить необходимый контент (поможем с написанием текстов)

-вывести больше коммерческих запросов в топ

регион основной Москва и МО, но и по России тоже было бы хорошо продвинуться

от вас хочется увидеть предварительный анализ и понимание стратегии продвижения данного проекта. Согласовываем, что будем делать и как будем на связи и можем приступить.