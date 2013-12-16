Полторы недели назад изменили дизайн сайта (код практически преобразился). После этого Яндекс странно себя ведет, по многим ключевым позициям вытеснил, страницы не кэширует.

Требуется консультация опытного SEO-специалиста, который сможет сказать причину этой "болезни".

С бюджетом договоримся.