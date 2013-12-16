Консультация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок230 просмотров

Полторы недели назад изменили дизайн сайта (код практически преобразился). После этого Яндекс странно себя ведет, по многим ключевым позициям вытеснил, страницы не кэширует.

Требуется консультация опытного SEO-специалиста, который сможет сказать причину этой "болезни".

С бюджетом договоримся.

11 лет назад
Sm1thik
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$70
1 день
Справился с задачей на отлично!
Сотрудничеством с Анатолием остался доволен.

Заявки фрилансеров

zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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