Консультация по SEO

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка101 просмотр

Создал новый сайт, требуется консультация по его продвижению, обсуждение в скайпе.

12 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Все доступно и понятно объяснил, даже на бесплатно был согласен. Полезные советы. Рекомендую.
Виталий - прекрасный заказчик, очень понравилось работать с ним - задание четкое, оплата быстрая.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад