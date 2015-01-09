Консультация seo под google

Здравствуйте!

У меня возникла необходимость создания американского сайта, но я с буржунетом никогда не работал. Сам занимаюсь созданием сайтов и создать сайт не проблема а вот раскрутить его в google.com это для меня сложный вопрос.

Если у вас есть посещаемые англоязычные сайты (хотя бы от 3000 хостов в сутки) и желание меня научить за оплату отзовитесь!

Просто консультация мне не нужна, хочется вместе поработать начиная от подбора запросов, заказа нужных статей и последующего вывода их в топ.