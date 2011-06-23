Контекстная реклама для интернет-магазина часов

Для магазина наручных часов нужен контекст в директе и адвордсе. Есть несколько брендов. Задача – по каждому из брендов собирать максимум целевого траффика из директа и адворса. Таргетинг – Москва+Питер. Список брендов:

Casio

Citizen

Romanson

Diesel

Adriatica

Anne Klein

Boccia

Bulova

DKNY

Seiko

Ingersoll

Timex

Fossil

D&G

Continental

Police

Morgan

Le Chic

Elite

Michael Kors

La Mer Collection

В результате проекта нужны заполненный файл эксель с объявлениями директа + заполненная кампания в аккаунте адвордса. Ставки выставлять не требуется. Т.е. фактически работа заключается в поиске ключевиков по ассортименту сайта и составлении текстов.

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