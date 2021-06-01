Крауд Линкбилдинг / Крауд-маркетинг для студии (на английском языке)

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Закрыт3 заявки393 просмотра

Для студии анимации необходимо делать регулярную работу по крауд линкбилдингу / крауд-маркетингу для студии анимации - на англоязыяных сайтах (Европа, США).

Сайт студии - https://darvideo.tv/

Тематика - видео, маркетинг, диджитал маркетинг, видео маркетинг, анимация, дизайн, веб-дизайн.

Задачи и объем обсуждаем индивидуально. Оплата сдельная, также обсуждается.

Работать можем через платформу, или напрямую.

4 года назад
darvideo-studio
Юрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Роман
 
36 лет
4 года в сервисе
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Анатолий
 
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час назад
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